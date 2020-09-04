Предполагаемый убийца сторонника Трампа в Портленде застрелен при задержании

Правоохранители в США при попытке ареста застрелили активиста движения «Антифа», подозреваемого в причастности к убийству в Портленде, сообщили СМИ.

В ночь на 30 августа в Портленде в результате стрельбы погиб мужчина, связанный с группой правого толка. Как пишет газета, он был среди сторонников президента Дональда Трампа во время стычки с участниками антирасистского протеста в центре города. В убийстве был заподозрен 48-летний Майкл Форест Рейноэль (Michael Forest Reinoehl). В четверг полиция Портленда выдала ордер на его арест.

Как передает New York Times, федеральные маршалы и сотрудники ФБР явились арестовать подозреваемого в город Лейси в штате Вашингтон. Рейноэль был убит одним из агентов после того, как вытащил пистолет, передает РИА «Новости».

Беспорядки в Портленде – продолжение протестной волны в Америке на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских.

Как писала газета ВЗГЛЯД, для подавления беспорядков президент США Дональд Трамп ввел национальную гвардию в протестный город Кеноша (штат Висконсин) и намерен также направить ее в Портленд.