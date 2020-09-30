Азербайджан заявил об уничтожении восьми РСЗО «Град» ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении восьми реактивных систем залпового огня «Град» вооруженных сил Армении в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе в среду.

«В результате проведенных сегодня вечером (среда, 30 сентября, – прим. ВЗГЛЯД) боевых действий подразделений азербайджанской армии было уничтожено восемь вражеских реактивных систем залпового огня «Град», – передает РИА «Новости» сообщение азербайджанского военного ведомства.

МО Азербайджана также опубликовало видео операции.

Между тем представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявление Баку об уничтожении на линии соприкосновения нескольких принадлежащих Карабаху реактивных систем залпового огня «Град». «Это абсолютная ложь», – сказал Ованнисян.

До этого минобороны Азербайджана публиковало видео уничтожения военной техники армянских ВС.

На ваш взгляд Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе? Поддержать Азербайджан

Поддержать Армению

Оставаться посредником

Вообще не вмешиваться



Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД