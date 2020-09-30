Умер создатель поросенка Фунтика

Взгляд
30 сентября, среда  |  Последнее обновление — 18:52  |  vz.ru
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Белоруссию попросят заплатить за газ

Белоруссия и Россия договорились по цене на газ Иван Руднев/РИА «Новости»
Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа. Об этом заявил посол Белоруссии в России после встречи с главой Газпрома. Неужели Лукашенко сумел добиться от России всего, чего так долго хотел? Эксперты считают, что белорусскому президенту за эту сделку тоже придется выполнить ряд требований Москвы. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе

Артиллерия активно применяется обеими сторонами конфликта ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE/
Reuters
Три дня новых азербайджано-армянских столкновений в Нагорном Карабахе позволяют подвести некоторые итоги. Уже можно констатировать, что, несмотря на все бравурные заявления, планы масштабного наступления Азербайджана на Карабах сорваны. Почему более оснащенная и подготовленная армия Баку не смогла организовать «блицкриг» и отбить у Еревана вожделенный Степанакерт? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

Елена Кондратьева, журналист
Требуется, вероятно, новый общественный консенсус, при котором все стороны согласятся приравнять политические убеждения к национальности или вероисповеданию. И тогда известный тезис, что нет плохих или хороших наций, а есть плохие и хорошие люди, расширится до понимания, что нет хороших или плохих либералов, патриотов или коммунистов. Подробности...
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Как «Новичок» рождает цензуру

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Думать по поводу дела Алексея Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Его отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует. Подробности...
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Почему Красной армии удалось отстоять Москву

Тимур Шерзад, журналист
30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун». Немецкие войска группы армий «Центр» двинулись к Москве. Немцы уже устроили русским ряд крупных котлов, и впереди еще был обвал фронта под Вязьмой. Советские дивизии таяли, а противник продвигался все дальше и дальше. Подробности...
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Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 11 комментариев

Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Умер создатель поросенка Фунтика

       30 сентября 2020, 17:48
    Фото: Артем Коротаев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Писатель, автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике Валерий Шульжик скончался на 82-м году жизни, сообщил детский писатель и друг Шульжика Валентин Постников.

    «Видимо, безвылазное сидение дома в эти месяцы пандемии на него повлияло, он буквально сгорел за несколько месяцев, сегодня в семь утра он ушел из жизни. Похороны в пятницу», – передает слова Постникова ТАСС.

    Шульжик написал более 20 книг и свыше сотни детских стихотворений.

    Ранее художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров ушел из жизни в возрасте 72 лет.


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