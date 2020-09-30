Умер создатель поросенка Фунтика

Писатель, автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике Валерий Шульжик скончался на 82-м году жизни, сообщил детский писатель и друг Шульжика Валентин Постников.

«Видимо, безвылазное сидение дома в эти месяцы пандемии на него повлияло, он буквально сгорел за несколько месяцев, сегодня в семь утра он ушел из жизни. Похороны в пятницу», – передает слова Постникова ТАСС.



Шульжик написал более 20 книг и свыше сотни детских стихотворений.

Ранее художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров ушел из жизни в возрасте 72 лет.