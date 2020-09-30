МИД ответил на обвинения в завышении стоимости работ по реконструкции шпиля

Информация о завышении стоимости работ по реконструкции шпиля «высотки» МИД за счет необоснованного увеличения объема строительных лесов не соответствует действительности, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Накануне Telegram-канал Baza опубликовал материал, в котором утверждалось, что в Москве якобы исчезли сотни млн рублей, выделенных на шпиль высотки МИД.

В МИД подчеркнули, что информация о якобы завышении подрядчиком стоимости работ по реконструкции шпиля за счет необоснованного увеличения объема строительных лесов и включения в стоимость работ амортизации лесов по завышенной стоимости не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

Также в ведомстве отметили, что «сметная стоимость работ, включающая в себя и упоминаемые затраты на амортизацию лесов, была рассчитана проектной организацией и прошла проверку на достоверность в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«Только после этого был заключен государственный контракт, а все работы принимались и оплачивались в строгом соответствии с установленными ценами», – указали в российском МИД.

Отмечается, что решение о дополнительных работах на шпиле МИД было принято из-за аварийного состояния его облицовки.

В МИД отметили, что «утверждение о том, что 265 млн рублей были израсходованы нецелевым образом в результате установки лесов с отметки 97,3 метра, в то время как работы осуществлялись на 26 метров выше, также не основано на реальных фактах».

«Установка лесов с этой отметки была обусловлена технологическим процессом – выше нее не существует точки опоры для возведения лесов», – пояснили в ведомстве.

По данным МИД, в ходе исполнения контракта выяснилось, что понадобятся дополнительные работы по реставрации облицовки здания.

«Это решение позволило обеспечить сохранность высотной части здания МИД России и безопасность его дальнейшей эксплуатации», – добавили там.

Таким образом, уточнил МИД, «использование уже установленных лесов позволило в конечном счете добиться существенного сокращения затрат на реконструкцию упомянутой части здания, которая в любом случае должна была быть произведена в рамках следующего этапа».

В марте 2019 года на шпиль высотного здания МИД на Смоленской площади в Москве вернулось семейство соколов-сапсанов.