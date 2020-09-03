В акции «Диктант Победы» приняли участие около 70 тыс. российских военных

Почти 70 тыс. российских военнослужащих и членов их семей присоединились к международной акции «Диктант Победы», в Севастополе в ней принял участие заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.

Более 500 площадок в воинских частях, органах военного управления, организациях и учреждениях Минобороны России, в том числе на военных базах в Абхазии, Южной Осетии, Киргизии и Таджикистане, подготовили для проведения диктанта, передает ТАСС.

В нем, по данным министерства, принимают участие более 69 тыс. человек – это военнослужащие, гражданские служащие, воспитанники довузовских образовательных организаций, курсанты военных вузов, юнармейцы, члены семей военнослужащих.

«Диктант Победы» проходит в знаменательную дату, которая в соответствии с федеральным законом отнесена к дням воинской славы России. 75 лет назад окончилась Вторая мировая война. Эта война, поглотившая колоссальные людские и материальные ресурсы, имела беспрецедентно глобальный характер. При этом необходимо особо подчеркнуть, что важнейшей составной частью Второй мировой войны была Великая Отечественная война, которую вел Советский Союз против фашистской Германии и ее сателлитов, защищая свое право на существование и свободное развитие. Неоспорим и не подлежит никакому пересмотру тот факт, что именно советский народ, Красная армия сломали хребет фашистскому зверю, принеся странам Европы долгожданное освобождение от коричневой чумы», – сказал Картаполов.

Заместитель министра обороны по видеосвязи дал старт диктанту. В Севастополе в акции приняли участие также командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, сенатор Екатерина Алтабаева, спикер заксобрания города Владимир Немцев, офицеры, моряки-черноморцы и курсанты севастопольского училища имени Нахимова.

Известно, что диктант продлится 45 минут. Участникам предлагают 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны – как о военной истории, так и о литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходит в форме тестирования. На каждый вопрос будет по четыре варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный. Главной площадкой проведения Всероссийского исторического диктанта в Минобороны России стал Национальный центр управления обороной России.

Напомним, международная акция пройдет 3 сентября более чем на 11 тыс. площадках в 75 странах и на всех континентах. По оценкам организаторов, в историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны примут участие не менее 1 млн человек.

Акция на знание Великой Отечественной войны «Диктант Победы» пройдет на более чем на 11 тыс. площадок. В этом году их откроют во всех населенных пунктах России с численностью населения более пяти тысяч человек. Впервые акция пройдет в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке, Аргентине, Испании, Португалии, Мальте, Мексике, Марокко и других странах – всего в 75 странах мира.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что Министерство науки и высшего образования в этом году будет засчитывать высокие результаты в рамках всероссийской акции «Диктант Победы» при поступлении в вузы.