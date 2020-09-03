Организаторы «Диктанта Победы» сообщили о DDoS-атаках на сайт

Сетевые атаки были совершены на сайт исторической международной акции «Диктанта Победы», в настоящий момент работа портала восстановлена в полном объеме, сообщили в партии «Единая Россия», которая выступает организатором акции.

«С 09.00 по московскому времени на сайт диктантпобеды.рф началась массовая DDoS-атака роботизированными системами. Более 50% трафика составили роботы, целью которых было парализовать работу сайта. Это привело к перегрузке серверных системы, каналов связи, баз данных сайта. Сайт был недоступен в течение часа», – цитирует пресс-служба слова руководителя IT-проектов ЕР Вячеслава Сатеева, передает РИА «Новости».

Сейчас работоспособность сайта восстановлена в полном объеме, базы данных сохранены.

«Мы сейчас со специалистами изучаем причину явлений. Но с высокой долей вероятности могу предположить, что истоки лежат там же, где истоки DDoS-атак на другие сайты патриотической направленности», – сказал замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн, слова которого приводятся в сообщении.

Акция на знание Великой Отечественной войны «Диктант Победы» пройдет на более чем на 11 тыс. площадок. В этом году их откроют во всех населенных пунктах России с численностью населения более пяти тысяч человек. Впервые акция пройдет в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке, Аргентине, Испании, Португалии, Мальте, Мексике, Марокко и других странах – всего в 75 странах мира.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что Министерство науки и высшего образования в этом году будет засчитывать высокие результаты в рамках всероссийской акции «Диктант Победы» при поступлении в вузы.