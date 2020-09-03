Грузия заявила о зарубежной кибератаке на лабораторию Лугара Представитель НАТО заболел коронавирусом в Грузии 3 сентября 2020, 16:30 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Представитель Турции, участвовавший в грузинском городе Поти во встрече НАТО, организованной минобороны Грузии, заболел коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Во встрече принимали участие, помимо турецких представителей, делегаты США и Грузии, всего 13 человек. Заразившийся госпитализирован в одну из грузинских инфекционных клиник. В Грузии 1568 человек заболело коронавирусом, вылечилось 1279, скончались 19. В августе Грузия пообещала, что грузино-американские учения «Достойный партнер» с участием стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса пройдут с учетом всех рекомендаций ВОЗ по обеспечению безопасности.

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