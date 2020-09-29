Посол заявил о сдаче Россией и Белоруссией экзамена на «иную дружбу»

Россия и Белоруссия сдают экзамен на «более масштабную дружбу», заявил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

По его словам, Россию и Белоруссию «сплачивают единство в подходах, уважение к памяти ветеранов». Кроме того, Москва и Минск «вместе помогают Белоруссии преодолеть сложный эпизод, сложный этап этой жизни».

Мезенцев заявил, что две страны «сдают экзамен на новый уровень отношений», на «иную дружбу – более глубокую, более масштабную и на иной взгляд в будущее», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Посол отметил, что перед Россией и Белоруссией стоят задачи унификации законодательства и совместных планов расширения, при этом «никто не говорит о каких-то угрозах независимости, суверенитету, никто не позволяет слышать подыгрыш, когда нас пытаются рассорить».

Напомним, Россия и Белоруссия достигли консенсуса в двух главных вопросах – по цене на российский газ и по поводу создания единого рынка газа.

28–29 сентября в режиме видеоконференции состоялся VII Форум регионов России и Белоруссии. Как заявил Мезенцев, Форум вновь продемонстрировал масштаб сотрудничества между странами и их отдельными регионами.

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