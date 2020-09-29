Посол: Форум регионов подтвердил масштаб отношений России и Белоруссии

Форум регионов России и Белоруссии вновь продемонстрировал масштаб сотрудничества между странами и их отдельными регионами, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

«VII Форум регионов Белоруссии и России, действительно, стал событием, <...> подтвердил тот масштаб отношений между двумя странами, в формате «регион – регион», между городами-побратимами», – приводит его слова ТАСС.

VII Форум регионов прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».

В приветствии участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии президент Владимир Путин заявил, что Москва и Минск будут вместе отстаивать правду о Великой Отечественной войне.

Как сообщил премьер Белоруссии Роман Головченко, Россия и Белоруссия в ходе VII Форума регионов подписали соглашений и коммерческих контрактов на сумму, превышающую 700 млн долларов.

Также сообщалось, что товарооборот между Ставропольским краем и Белоруссией вырос вдвое за последние 15 лет, превысив 132 млн долларов 2019 году. Власти Ставрополья рассчитывают на рост объема товарооборота и по итогам 2020 года.

Кроме того, на форуме стало известно, что объем поставок продукции, произведенной в Вологодской области, в Белоруссию составил в 2019 году 325 млн долларов.