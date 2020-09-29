Назван объем поставок продукции из Вологодской области в Белоруссию

Объем поставок продукции, произведенной в Вологодской области, в Белоруссию составил в 2019 году 325 млн долларов, сообщила пресс-служба губернатора Вологодской области.

«По итогам внешней торговли Вологодской области за 2019 год Белоруссия заняла второе место. Объем поставок вологодских товаров в Белоруссию составил 325 млн долларов, белорусской продукции в регион поставлено на 123,3 млн долларов», – говорится в сообщении по итогам участия губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в VII Форуме регионов России и Белоруссии.

Отмечается, что Вологодская область поставляет в республику черные металлы и изделия из них, оборудование, механические устройства, удобрения, соль, серу, землю и камень. В ответ страна-партнер направляет свой транспорт, измерительные и оптические инструменты, механическое оборудование, молочную продукцию, яйцо птиц, мед, пищевые продукты животного происхождения.

Более 10 лет АО «Череповецкий литейно-механический завод» сотрудничает с 30 белорусскими предприятиями, в их числе – ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский моторный завод» и ООО «Дорэлектромаш», отметил губернатор.

Торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество Вологодской области с партнерами из Белоруссии началось в 2006 году, действует ряд соглашений о сотрудничестве в разных сферах. На межмуниципальном уровне установлены и поддерживаются побратимские связи между отдельными районами Вологодской области и регионами Белоруссии.

По итогам первого полугодия 2020 года внешнеторговый оборот Вологодской области с Белоруссией снизился на 16,8% – до 174 млн долларов, Белоруссия по-прежнему занимает второго место среди стран-контрагентов региона после Польши. Снижение объясняется экономическим спадом в период пандемии коронавирусной инфекции. Вологодская область поставила в Белоруссию продукции на 143,8 млн долларов, а импортировала продукции на 30,2 млн долларов. Традиционные сотрудничают крупные промышленные предприятия металлургической, химической, машиностроительной отраслей, лесного комплекса и АПК.

VII Форум регионов России и Белоруссии прошел 28-29 сентября в режиме видеоконференции в связи с эпидемиологической обстановкой. Он был посвящен теме «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России».