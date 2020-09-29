Власти Ставрополья заявили об удвоении товарооборота с Белоруссией за 15 лет

Товарооборот между Ставропольским краем и Белоруссией вырос вдвое за последние 15 лет, превысив 132 млн долларов 2019 году. Власти Ставрополья рассчитывают на рост объема товарооборота и по итогам 2020 года, сообщили в пресс-службе губернатора края.

«Сегодня Белоруссия входит в «тройку» важнейших торгово-экономических партнеров нашего края. За последние 15 лет товарооборот между нами вырос более чем в два раза, в прошлом году он превысил 132 млн долларов. Несмотря на непростую ситуацию, позитивная динамика сохраняется и в этом году мы рассчитываем достичь объема товарооборота в 133 млн долларов», – цитирует ТАСС губернатора Владимира Владимирова по итогам пленарного заседания VII Форума регионов Белоруссии и России.

Во время заседания стороны подписали план мероприятий на 2020-2021 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и правительством Республики Беларусь.

Губернатор края отметил, что по структуре экономики Ставрополье и Белоруссия дополняют друг друга. Более 30% парка уборочной техники и около 50% парка тракторов в аграрном Ставропольском крае составляют машины из Белоруссии. Сотрудничество может развиваться и по другим видам техники, считает Владимиров.

«Мы заинтересованы сделать общественный транспорт в курортном регионе Кавминвод экологически чистым. Один из приоритетных вариантов – это электрические автобусы (электробусы) и автотранспорт, работающий на газомоторном топливе. Мы заинтересованы в открытии совместного предприятия по производству этой техники на территории края», – сказал Владимиров.

По данным правительства края, перспективы в сотрудничестве есть в туристическом направлении и проведении студенческих обменов. Турпоток из Белоруссии на Ставрополье в последние годы вырос на 21%. Также власти Ставрополья считают возможным участие молодежи из республики в Северо-Кавказском федеральном форуме «Машук».

28-29 сентября прошел VII форум регионов Белоруссии и России на тему «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России». Мероприятия форума проводятся в режиме видеоконференции, такое решение приняли организаторы по итогам двусторонних консультаций из-за роста числа зараженных коронавирусом.