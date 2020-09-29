Степанакерт зафиксировал применение F-16 в Карабахе

В воздушном пространстве Нагорно-Карабахской республики зафиксировано применение истребителя F-16, сообщил заместитель командующего Армией обороны непризнанной НКР Артур Саркисян.

«Сформулирую ответ по-военному, применение F-16 было зафиксировано в воздушном пространстве Карабаха», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев ранее заявлял, что системы воздушного контроля Азербайджана не фиксировали полетов Су-25 ВВС Армении. «Информация о том, что принадлежащий Армении самолет СУ-25 был сбит самолетом F-16 – это абсолютная ложь, бред», – утверждал он.

Напомним, во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. В Ереване сообщили, что пока не обращались в Организацию Договора о коллективной безопасности, однако тема обсуждается.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Турция «осуществляет прямую агрессию против Армении».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что республика даст «адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность».

Между тем Турция открестилась от атаки на армянский самолет. Азербайджан также заявил, что турецкий истребитель не сбивал Су-25.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа, а также указал на вовлеченность Турции в конфликт в Карабахе.

Во вторник вечером президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Российский лидер выразил «серьезную озабоченность» в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД