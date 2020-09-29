Дегтярев поручил разобраться с крупными недостроями в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил чиновникам разобраться с подрядчиками, которые сорвали сроки строительства важных объектов. В частности, он обратил внимание на ситуацию с дамбой в Индустриальном районе Хабаровска и онкодиспансером в Комсомольске-на-Амуре.

Дегтярев провел аппаратное совещание, в ходе которого поручил чиновникам регионального правительства разобраться с недобросовестными подрядчиками, по чьей вине срываются сроки строительства социально значимых объектов, передает портал prokhab.ru.

В частности, он раскритиковал деятельность компании «Тутта», которая является подрядчиком строительства дамбы в Индустриальном районе Хабаровска и онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре.

Отмечается, что застройщик набрал немало крупных подрядов на разные федеральные стройки, но не рассчитал силы и в дальнейшем не смог справиться в срок со взятыми на себя обязательствами.

Строительство дамбы, призванной защитить южную часть города от наводнений, началось еще весной 2015 года на средства, выделенные из федерального бюджета. Уже за первый год «тело» дамбы было отсыпано и, по большей части, облицовано бетонными плитами, но затем активность на стройке резко снизилась, а вскоре и вовсе замерла. В результате дамба, находящаяся в высокой степени готовности, остается недостроенной уже почти пять с половиной лет, а на входе в затон во время ежегодных наводнений вместо отсутствующего там до сих пор батопорта приходится насыпать временную дамбу из песка и сланца.

Возведение онкодиспансера в Комсомольске-на-Амуре началось в сентябре 2018 года, однако за два года подрядчику удалось провести на этом объекте только работы так называемого «нулевого цикла», не продвинувшись дальше котлована: общая готовность диспансера на данный момент едва ли превышает 10%, строительство его давно не ведется.

При этом вместо того, чтобы строить, компания максимально тормозит процесс – продолжает судиться с правительством и всячески оттягивает решения по отзыву банковской гарантии.

Указывается, что на этом проблемы в строительной сфере в регионе не заканчиваются: в ночь на 26 сентября подрядчик АО «Хабаровский речной торговый порт» самовольно произвел демонтаж защитной дамбы в хабаровском затоне. В тот момент уровень воды в Амуре находился на отметке 579 см. Как отметил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, краевая комиссия по ЧС могла дать разрешение на разборку насыпи только при уровне в 500 сантиметров. В результате большая вода зашла в затон и затопила десятки гаражных боксов, принадлежащих жителям Индустриального района, передает Vostok.Today.

«То, что произошло – следствие анархии, которая царит и в кабинетах чиновников, и на улицах. Но мы это исправим. Что касается разобранной дамбы – служебная проверка уже назначена, ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы», – подчеркнул Дегтярев.

В данный момент в Хабаровском крае помимо гидротехнических сооружений продолжается строительство 40 социальных объектов. Всего на эти цели выделено более 9 млрд рублей, из которых порядка 6 млрд – средства федерального бюджета.

Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания, посвященного паводку на Амуре, дал поручение правоохранительным органам и местным властям провести проверки подрядчиков, которые, работая за бюджетные деньги, не исполняют контракты и «развлекаются тем, что судятся с исполнительными органами».

После отчета краевого Минстроя Дегтярев дал распоряжение специалистам подготовить обращение в генпрокуратуру с просьбой привлечь бенефициаров к субсидиарной ответственности, по возможности с конфискацией и продажей имущества.

Напомним, до этого Дегтярев заявил о сохранении федерального финансирования социально значимых строек.