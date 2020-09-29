Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,22%, до отметки в 79,26 руб., курс евро прибавил 0,27%, достигнув 92,51 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара рос до 79,48 руб. (+0,5%), а курс евро – до 92,8 руб. (+0,58%).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД