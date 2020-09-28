Военные медики России и Франции обсудили борьбу с коронавирусом

Специалисты Центра координации медобеспечения Минобороны России в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге провели видеоконференцию с военными медиками из Франции, в ходе которой обменялись опытом профилактики коронавируса и лечения, сообщили в российском военном ведомстве.

«От российской стороны в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анестезиологии, реаниматологии, а также врачи терапевтического профиля. В ходе видеоконференции стороны обсудили наиболее актуальные вопросы профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией, а также поделились накопленным опытом лечения COVID-19», – приводит сообщение Минобороны России ТАСС.

По итогам конференции начальник отдела международного медицинского сотрудничества ВС Франции полковник медицинской службы Федерико Гонзалес поблагодарил российских коллег за конференцию, отметив актуальность обсуждаемых вопросов и высокий уровень взаимодействия. Гонзалес также выразил надежду на повторное общение.

Напомним, в воскресенье число умерших с положительным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек.

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