Пушков высмеял «ужас» Украины от сближения России и Белоруссии

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сближении России и Белоруссии.

«Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и [поддержку со стороны президента Владимира] Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?! Это был бы безумный поступок. У Киева [нет] ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «зашкаливающих рисках» в связи с тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «выбрал Россию».

Ранее Кулеба заявлял, что «победа» оппозиционных сил в Белоруссии якобы не изменит пророссийских настроений в республике.

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