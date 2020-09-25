Трамп обвинил демократов в попытке государственного переворота

Демократическая партия США, вероятно, четыре года назад, пыталась устроить госпереворот, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя новые данные по делу бывшего помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна.

«Вы видели только что появившееся по России? Мы их взяли с поличным. Это был целый сговор. Хуже, чем кто-либо когда-либо видел. И это была попытка свалить [нынешнюю администрацию США]», – сказал Трамп, говоря о новых данных по делу Флинна, передает ТАСС.

Он отметил, что демократы «устроили сговор» и обратил внимание, что сотрудники ФБР, причастные к делу Флинна, покупали полисы страхования профессиональной ответственности для защиты от возможных исков.

Трамп добавил, что эти сотрудники открыто признавали, что не верят в обоснованность разбирательств в отношении Флинна, именно потому и покупали страховку.

«Вы видели, что они покупали страховку, так как боялись, что их поймают? Агенты ФБР покупали страховку. Для себя. Потому что начинали думать: «Дело действительно плохо, нас поймают». Я имею в виду, в это даже нельзя поверить», – сказал он.

Демократы, по убеждению Трампа, взаимодействовали с Россией.

В начале мая Associated Press сообщало, что министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении Флинна.

В марте Трамп заявил, что рассматривает возможность полного помилования Флинна, который ранее признал себя виновным в даче ложных показаний в суде.

Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, что назвали свидетельством «сговора».

В России заявляли, что Флинн во время встречи с российским послом пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.