Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение

Замруководителя городской администрации Ялты Михаил Загорцев, уволенный через четыре дня после назначения на должность за поддержку антиправительственных протестов в Белоруссии, объяснил, что не собирался работать в администрации города.

Бывший председатель Бобруйского горсовета, глава Смолевичского райисполкома Загорцев покинул свой пост в Белоруссии в марте этого года. В начале августа бывший чиновник записал на видео обращение, в котором высказался в поддержку протестов в Белоруссии после выборов президента.

«Это обращение было в августе, и оно было не в сети, а персонально нескольким людям разослано. И в Белоруссии оно не фигурировало. Люди, к которым я обращался, я их знал и знаю, как настоящих офицеров. Ну и там все было на эмоциях. Потом я уехал, не работал, у меня государственная пенсия, и уехал по состоянию здоровья в Ялту. Не на должностях был. Я понимаю время, если бы я был на должности, я бы тоже не позволил, но надо понимать ситуацию», – рассказал Загорцев «Подъему».

«Подлечился, почувствовал себя неплохо, ну а мэр Ялты [Иван Имгрунт], зная мой опыт, предложил работу в ЖКХ, которая Ялте очень необходима. Ситуацию использовали некоторые местные товарищи, потому что не всем, может, нужен порядок. Как только появилось мое назначение, в тот же день и появилось это обращение. Я и не планировал работать в Ялте, говорю откровенно, я знаком с мэром, потому что мы были побратимы, он знал, какие мы хозяйственники крепкие, и это было желание помочь в работе. А эту ситуацию использовали, ее раздули. Я не хотел бы, чтобы это продолжалось, надо всем успокоиться и понять, что мы вообще в жизни хотим, что делаем», – добавил бывший чиновник.

«Это было обращение эмоциональное очень, потому что, когда интернет отключен, а тебе сбрасывают фотографию избитых и раненых людей, детей, любой нормальный человек так бы отреагировал. А когда прозвучало про ЧВК Вагнер, и все эти слухи, когда ты не знаешь, то думаешь, тут свои бьют, не надо нам чужих еще, это же вражда будет», – заключил Загорцев.

Замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил газете ВЗГЛЯД, что «либо мэр Ялты Имгрунт не знал о высказываниях вице-мэра Загорцева – хотя они были в открытом доступе. Либо мэр взял Загорцева по каким-то своим мотивам – и это он должен будет объяснить главе Крыма [Сергею ] Аксенову».



