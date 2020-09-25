В России запретили размещать детские досуговые центры в подвалах

В России запретили размещать детские досуговые центры на цокольных этажах и в подвалах, правительство приняло соответствующее постановление.

«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией», – цитирует ТАСС постановление правительства.

Отмечается, что соответствующий запрет относится к правилам противопожарного режима в Российской Федерации.

По новым правилам, помещения для отдыха или оздоровления детей нельзя размещать на мансарде здания, если у него нет определенной степени огнестойкости. В таких постройках запрещено размещать более 50 детей

Если на этаже есть лишь один эвакуационный выход, то запрещается размещать более 10 детей. Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года.

В мае МЧС подготовило предложения, касающиеся усиления уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем. Инициатива затрагивает «действия, связанные с неосторожным обращением с огнем, повлекшие возникновение пожаров, причинивших материальный ущерб в особо крупном размере, оставивших потерпевших без жилья». В частности, речь идет об инцидентах при «выжигании сухой травянистой растительности».