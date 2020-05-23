МЧС предложило ужесточить наказание за пожары по неосторожности

Подготовлены предложения, касающиеся усиления уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, сообщило МЧС России.

Предложения направлены кабмину. Они касаются «действий, связанных с неосторожным обращением с огнем, повлекших возникновение пожаров, причинивших материальный ущерб в особо крупном размере, оставивших потерпевших без жилья». В частности, речь идет об инцидентах при «выжигании сухой травянистой растительности».

Кабмин решит, включать ли предложения МЧС в доклад российскому президенту, передает ТАСС.

Сейчас по соответствующей ст. 168 УК виновному грозит штраф от 120 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Максимальное наказание – лишение свободы до года.

Также есть административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Предложения МЧС касаются только уголовной ответственности.

Напомним, особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня, действует на территории 44 регионов России, еще почти в 20 такой режим введен частично.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить к 1 июня предложения об усилении санкций за нарушения, приведшие к лесным пожарам.

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