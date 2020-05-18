Жителям 44 российских регионов запретили ходить в леса

Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня, действует на территории 44 регионов России, еще почти в 20 такой режим введен частично.

«На данный момент особый противопожарный режим действует в 44 субъектах, в 19 – введен частично», – пишет РИА «Новости».

Так, по данным МЧС в настоящее время проводится тушение 24 очагов природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Для контроля пожарной обстановки проводится космический мониторинг и используются беспилотные летательные аппараты.

Напомним, президент Владимир Путин поддержал идею ужесточить ответственность для тех, кто пытается скрыть с помощью лесных пожаров незаконные рубки. Кроме того, российский лидер поручил подготовить к 1 июня предложения об усилении санкций за нарушения, приведшие к лесным пожарам.

Напомним, по информации федеральной Авиалесоохраны за время майских праздников площади лесных пожаров на территории страны уменьшились в шесть раз.