Аппараты МРТ закупили по нацпроекту для больниц Башкирии

Аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) закуплены для пяти больниц Башкирии по нацпроекту «Здравоохранение». Общее финансирование закупки превысило 400 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

«В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» закуплено два МРТ в городские больницы Уфы и Нефтекамска, каждый стоимостью по 65 млн рублей. Еще два аппарата стоимостью по 90 млн рублей получили республиканская детская клиническая больница и больница № 17 Уфы. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» один аппарат поставлен в республиканский клинический онкодиспансер, за 97,45 млн рублей», – передает ТАСС сообщение Минздрава.

«Магнитно-резонансный томограф позволяет проводить исследования с высокой достоверностью показателей. Исследования, проводимые на МРТ, позволяют выявить малейшие изменения в структуре мягких тканей головы и тела при диагностике и контроле эффективности лечения заболеваний нервной системы, онкологической патологии и других заболеваний», – добавили в пресс-службе.

Детские больницы, куда поставили новое оборудование, получили возможность проводить исследования патологических состояний у детей с самого раннего возраста в сфере нейрохирургии, урологии, ревматологии, а также усовершенствовать диагностику и раннее выявление патологий.

Аппараты МРТ относятся к высокотехнологичному оборудованию и требуют длительного монтажа, их запуск ожидается в конце октября.