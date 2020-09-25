На перроне в Приморье нашли ждущего хозяина «русского Хатико»

Собака, которую местные жители прозвали «русский Хатико», уже две недели ждет бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое Партизанского городского округа Приморья, рассказали местные жители.

Местная жительница Елена Никитина рассказала, что белый пес, сидящий возле будки на железнодорожной платформе, привлек ее внимание 11 сентября. По словам женщины, она в этом районе проходит каждый день по дороге в магазин, передает РИА «Новости».

«Смотрю, собака бегает возле платформы, на второй день тоже на том же месте кружит. Учительница из нашей тигровской школы рассказала, что собаку бросили. Потом иду, собака там же – лежит, сидит, спит. Ко всем подбегает, словно ищет кого-то», – рассказала она.

Люди стали подкармливать верного пса.

«Собака начала бегать за людьми, словно искать хозяина, но со своего места не уходит», – рассказала Никитина, добавив, что жители переживают за судьбу собаки, которую они прозвали «русский Хатико», но у всех уже есть свои животные.

Хозяина для верного пса стали искать через соцсети.

Хатико – это пес породы акита-ину, который является символом верности и преданности в Японии. Хозяин собаки умер, но Хатико продолжал ежедневно приходить на станцию Сибуя, ожидая его возвращения.

В 2018 году в Комсомольске-на-Амуре решили установить памятник собаке, которая, подобно Хатико, в течение многих лет ждала возвращения хозяина.

Собаку звали Найда. В 2005 году на автобусной остановке ее хозяина насмерть сбила машина. В течение 12 лет собака ждала его возвращения на одном и том же месте.