Горбачев предложил странам сократить военные расходы

Экономические последствия коронавируса могут заставить страны мира сократить военные расходы, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

«Пандемия нового коронавируса, унесшая жизни сотен тысяч человек, представляет собой новый вызов, угрожающий современной цивилизации. Слова и военная сила не работают против нее. Мир должен обратить особое внимание на призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить все конфликты и предложение Горбачева, касающееся того, что страны должны сократить свои военные бюджеты на 10-15%», – приводит ТАСС текст статьи Горбачева в японской газете «Асахи».

Он считает, что «в ситуации хронического дефицита и пересмотра бюджета каждой стране будет легче прислушаться к таким призывам».

«Государства, которые были экономически и финансово ослаблены вследствие воздействия пандемии, больше не в состоянии продолжать гонку вооружений», – отметил первый президент СССР.

По его мнению, освободившийся бюджет можно направить на медицину, образование и охрану окружающей среды.

Он также выразил мнение, что в нынешней ситуации решение глобальных проблем возможно только путем сотрудничества и укрепления доверия к международным организациям.

«В этом смысле важно не допустить краха Всемирной организации здравоохранения. Это незаменимый инструмент международного сотрудничества в области безопасности человечества», – подчеркнул Горбачев.

По его словам, пандемия коронавируса обострила противостояние между США и Китаем.

«Пандемия обострила новый биполярный конфликт, возникший в результате усиления напряженности между США и Китаем. Никакой сценарий развития биполярного конфликта не может быть позитивным с точки зрения международной политики. В конце 1980-х годов принцип нового мышления действительно нашел себе применение и доказал свою эффективность при прекращении холодной войны», – отметил он.

«Было сложно, но это стало прецедентом для хорошего сотрудничества. После того, как США и Советский Союз впервые достигли важного соглашения в области ядерного разоружения, человечество фактически осознало возможность мирного будущего и вздохнуло с облегчением. Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем», – резюмировал Горбачев.

Он заявил, что разрыв администрацией президента США Дональда Трампа международных соглашений, регулирующих процесс ядерного разоружения, ведет мир к стратегическому хаосу.

«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведет мир к стратегическому хаосу и неопределенному будущему. Создаются новые военные технологии и новое оружие, риски все больше нарастают. Вот почему требуются все новые и новые усилия для того, чтобы твердо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня. Это проблема, которую Россия как ядерная держава должна решить в срочном порядке», – полагает он.

Горбачев также отметил, что в нынешнем мире политика конкуренции и политика, балансирующая на грани военного конфликта, должны уступить место сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях.

В пятницу университет Джонса Хопкинса сообщил, что в мире выявлено 32039142 случая COVID-19, вылечились 22024644 человека, скончались 979388 пациентов.

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