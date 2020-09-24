Путин пообещал Севастополю поддержку в решении острых проблем

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24 сентября, четверг | Последнее обновление — 16:47 | vz.ru
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Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»
Франция нашла повод для ухудшения отношений с Россией
Кто привез секреты «Новичка» на Запад
Лукашенко удивил противников внутри и снаружи Белоруссии
Кто заставил Су-35 стрелять по своим
У американцев на Меркель есть очень сильный компромат
Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
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Новояз определяет за вас, о чем и как вы думаете
Андрей Перла, Политолог
Подобно старинным крестьянам, современный человек, хотя и окончивший школу, колледж, институт – знает очень мало слов. И поскольку у него в запасе мало слов, у него в кругозоре мало вещей и явлений, которые словами стоит называть. Подробности...
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Просвещенному Западу вольно ломать и крушить, а нам-то зачем
Максим Соколов, публицист
Простодушие архитектурного президента граничит с совершенной невинностью. Если не предполагалось ничего делать с Мавзолеем и телом Ленина, то зачем конкурс по «реиспользованию»? Если все-таки предполагалось, то надо было готовиться к мощному «гав-гав-гав». Подробности...
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Туркмения добила русский язык
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком
В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и ПятачокПодробности...
Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем
Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округаПодробности...
Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет
Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смогаПодробности...
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