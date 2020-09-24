Путин пообещал Севастополю поддержку в решении острых проблем

Федеральный центр окажет поддержку Севастополю при выполнении планов развития города, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что хорошо знает, «сколько нерешенных проблем, которые копились годами, предстоит решать и в Севастополе, и в Крыму в целом», передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что некоторые проблемы все еще остаются весьма острыми.

«Мы в состоянии решить все вопросы, нужно только в контакте с людьми выявлять наиболее острые проблемы, сосредоточивать на них свое внимание, подтаскивать туда и финансовые, и административные ресурсы, решать в ходе текущей работы», – уверен президент.

По его словам, никогда не нужно забывать о перспективных, стратегических целях развития каждого региона, в том числе Севастополя.

Также Путин добавил, что жители города ждут значимого для них осязаемого результата от работы команды губернатора Севастополя.

«Не сомневайтесь в поддержке федерального центра, она будет обеспечена», – пообещал президент.

Ранее Путин на встрече с новыми губернаторами призвал действовать в нестандартных сложных ситуациях и реализовывать нацпроекты.