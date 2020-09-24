Моряки СФ впервые сняли под водой пароход «Челюскин»

Военные моряки экспедиции Северного флота (СФ) впервые произвели подводную видеосъемку затонувшего парохода «Челюскин», сообщает Минобороны.

Отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику на ледоколе «Илья Муромец» обследовал пароход «Челюскин», раздавленный льдами и затонувший в 1934 году в Чукотском море.

«Исследователи с помощью многолучевого эхолота осуществили трехмерную акустическую съемку затонувшего объекта. Впервые удалось произвести видеосъемку парохода «Челюскин» с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин-350», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Ранее еще не удавалось сделать качественные съемки парохода – район, где на глубине 50 метров затонуло судно, находится недалеко от Берингова пролива, там очень мощное течение и мутная вода.

На видеоизображении отчетливо видны носовая и средняя части судна, прямоугольные иллюминаторы. Название парохода на носу и на корме не сохранилось. По съемкам специалистами затонувший объект опознан как пароход «Челюскин».

В настоящее время ледокол Северного флота «Илья Муромец» направляется к острову Врангеля. Там предполагается исследовать места, связанные с гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана 1910-1915 годов в восточных районах Чукотского моря.

Экспедиционным отрядом также будет выполнен ряд наблюдений и исследований в интересах научной группы Русского географического общества.

Напомним, в августе участники комплексной арктической экспедиции Русского географического общества (РГО) и Северного флота обнаружили на Новой Земле продовольственный склад австро-венгерской экспедиции позапрошлого столетия.