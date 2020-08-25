Экспедиция РГО и СФ нашла на Новой Земле колбасу XIX века

Участники комплексной арктической экспедиции Русского географического общества (РГО) и Северного флота обнаружили на Новой Земле продовольственный склад австро-венгерской экспедиции позапрошлого столетия, сообщила пресс-служба РГО.

«Экспедиционный отряд РГО и Северного флота в рамках совместной экспедиции в Арктику нашел на западном побережье Северного острова (архипелаг Новая Земля) продуктовый склад австро-венгерской экспедиции Карла Вальпрехта и Юлиуса Пайера (1872-1874). В его составе обнаружено девять бочек для хлеба и семь ящиков с колбасой. Ящики и бочки находятся в неудовлетворительном состоянии – все это время они хранились в расщелине между двух скал, засыпанные камнями. Исследователи доставили часть обнаруженных артефактов на борт морского буксира МБ-12, где их детально обследуют», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Помимо продуктового склада, исследователи нашли памятную доску об экспедиции Виллема Баренца, установленную голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 году. Этот исторический экспонат сохранился в хорошем состоянии, отмечается в документе.

«Высадка исследовательской группы на побережье проходила в сложных условиях, минуя многочисленные рифы, при сильном ветре и волнах. Однако экипаж морского буксира МБ-12 под руководством капитана Владимира Рогожина успешно справился с задачей. На этом судне экспедиционный отряд РГО и Северного флота повторяет маршруты первооткрывателей Новой Земли», – отмечает пресс-служба.

Предположение, что на одном из островов вблизи северной оконечности Новой Земли находится продовольственный склад, выдвинул научный руководитель экспедиции полковник Сергей Чуркин, отмечается в сообщении. Гипотеза появилась после того, как исследователь нашел и проанализировал в Австрийской национальной библиотеке карты и фотографии склада одной из первых научно-исследовательских арктических экспедиций под руководством Вайпрехта и Пайера.

Напомним, в октябре российские полярники нашли столетние зерна кофе на Земле Франца-Иосифа.