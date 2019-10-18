Российские полярники нашли столетние зерна кофе на Земле Франца-Иосифа

Бочку с кофе 1902 года нашли российские исследователи на Земле Франца-Иосифа в месте, где была стоянка американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина, рассказал участник экспедиции режиссер-документалист, член Русского географического общества Леонид Круглов.

Круглов сообщил об этом в Instagram.

«Мы сделали тут много интересных находок, как, например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами», – написал путешественник.

Он отметил, что находка была сделана в одном из многочисленных лагерей экспедиции из США, который «хорошо сохранился» спустя 117 лет.

«У них было здесь несколько базовых лагерей для покорения Северного полюса. Привезли сюда 400 лаек, 15 пони, большое количество людей, в том числе из Сибири. Сибиряки были здесь, норвежцы, американцы. Лагерь уже подмывается волнами, и береговая линия начинает к нему плотно подступать, он, может быть, исчезнет через пару лет. Но пока он в хорошей сохранности. Лучшее из всего, что мы здесь видели», – рассказал Круглов.

Режиссер сообщил также, что членам нынешней экспедиции пришлось использовать сигнальные ракеты, чтобы отогнать белого медведя.

Кофе и другие находки будут представлены в Москве 22 октября, в штаб квартире РГО, добавляет исследователь.

Американский путешественник, метеоролог Ивлин Бриггс Болдуин в 1901 году возглавил экспедицию на Северный полюс. Во время похода в результате конфликта со спонсором он был отстранен от руководства. После зимовки на Земле Франца-Иосифа в начале 1902 года экспедиция была свернута.

Ранее на Земле Франца-Иосифа нашли череп арктического единорога.