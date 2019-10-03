На Земле Франца-Иосифа нашли череп арктического единорога

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» обнаружили на архипелаге Земля Франца-Иосифа череп арктического единорога с рогом размером с человеческий рост и весом более 20 килограммов, сообщила пресс-служба заповедника.

Останки арктического единорога переданы биологам и генетикам. Впоследствии находка станет экспонатом музея национального парка «Русская Арктика» в Архангельске, передает РИА «Новости».

«Мы совершали рейд к мысу Стрелка, вдоль береговой линии острова Земля Александры, где и обнаружили череп нарвала (арктического единорога) в идеальном состоянии. Очень бережно мы транспортировали находку на базу», – рассказала специалист отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Дарья Антуфьева.

За последние десять лет это второе крупное обнаружение останков китообразных. По словам представителей «Русской Арктики», такая находка – большая редкость, так как эти животные, как правило, умирают в воде. Их тела либо тонут, либо волны выбрасывают их на отдаленные участки суши, которые человек не посещает. Там в течение нескольких лет шторма и льды уничтожают их полностью.

Напомним, в декабре 2012 года северокорейские СМИ сообщили об обнаружении логова единорога.