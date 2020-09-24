Соловьев посоветовал Зеленскому не жаловаться и не ныть

«Я сам еврей, и знаю, что страдать – это очень трогательно. Но я-то как раз еврей, а Зеленский-то нет. Поэтому вообще не понятно, с чего он решил, что страдать и жаловаться – должно быть национальной идеей», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он оценил призыв президента Украины на Генассамблее ООН «почувствовать боль».

«Уж кому ныть, так точно не Владимиру Зеленскому. Вообще не понятно, с чего он решил, что страдать и жаловаться – должно быть национальной идеей. Я сам еврей, и знаю, что страдать – это очень трогательно. Но я-то как раз еврей, а Зеленский-то нет», – заметил телеведущий Владимир Соловьев.

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН: «Пока рана в центре Европы кровоточит, боль должен чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса».

«Если он хочет узнать, что такое страдание, пусть посмотрит, какое зло причиняет Донбассу его военщина и его администрация, которая делает все возможное, чтобы жители Донбасса страдали. Поэтому точно не ему жаловаться и ныть», – подчеркнул Соловьев.

«Вообще, непонятно, как он выступил на этой сессии, – добавил собеседник. – Потому что кто такой Зеленский, он кого представляет? Он выступает на 75-летии ООН, которая была сформирована в результате победы, одержанной над нацизмом. В тот момент, когда он выступает, у него на Украине суд не признает символику дивизии СС нацистской».

Накануне в Киеве суд отменил ранее принятое решение о признании символики 14-й дивизии СС «Галичина» нацистской и запрещенной к распространению на территории Украины.

«Зеленский представляет страну, в которой полным ходом идёт реабилитация нацизма и нарушение Нюрнбергского трибунала, – констатирует Соловьев. – Поэтому все его слова, по сути, ничтожны, и возникает вопрос в праве президента Украины выступать в ООН. Вопрос большой: что он делает вообще в ООН? Его страна - правопреемник кого, Украинской ССР – соосновательницы ООН – или УНР (Украинской народной республики) времен гражданской войны?».

Судя по всему, они не считают себя правопреемниками УССР, они отрицают все, что там было. Тогда им надо выйти из ООН и попытаться вступить на каких-то других правах. «Поэтому слушать, что говорит этот человек, нет смысла, надо просто смотреть, что делается в его стране и как там в полный рост встает бандеровский нацизм», – добавил Соловьев.

Добавим, что в своем выступлении на сессии ГА ООН Зеленский пригласил «друзей Украины» к участию в создании некой международной площадки для обсуждения крымской тематики и поддержать обновленную украинскую резолюцию по ситуации с правами человека на полуострове. Следующими шагами по достижению мира должны стать вывод войск из Донбасса, возвращение контроля Украины над государственной границей и восстановление территориальной целостности страны «в пределах международно признанных границ».

Напомним, в Крыму рассказали о проблемах с выступлением на форуме ООН из-за санкций.

В понедельник на Европейском региональном форуме ООН прервали выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца после того, как тот назвал полуостров российским.

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