На форуме ООН прервали выступление представителя Крыма

Выступление сопредседателя ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца в ходе выступления на Европейском региональном форуме ООН прервали после слов «российский Крым».

Чегринец принимал участие в видеоконференции Европейского регионального форума ООН по противодействию разжигания вражды в соцсетях к меньшинствам.

«Модератор форума на словах «российский Крым» меня оборвала, не дав до конца озвучить свое выступление. Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны», – пояснил РИА «Новости» Чегринец.

Он пояснил, что в своем выступлении планировал затронуть темы западных СМИ и разных институтов, использующих методики «фейк-ньюс» для создания в Белоруссии русофобских настроений. Чегринец отметил, что намеревался высказаться по этому вопросу как глава крымской Белорусской общины.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.