Зеленский в ООН потребовал от мира «чувствовать боль»

Президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате выступил на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Зеленский заявил, что «наша планета уже не такая большая». По его словам, «это доказывают информационные угрозы миру», когда «дезинформация и фейк-ньюс могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательные процессы». Украина «готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде».

Зеленский считает, что сейчас «мир привык к ужасным новостям», про них забывают, когда «взрывается новая информационная бомба», передает ТАСС.

Он пригласил «друзей Украины» к участию в создании некой международной площадки для обсуждения крымской тематики и поддержать обновленную украинскую резолюцию по ситуации с правами человека на полуострове.

По его словам, «вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа», где останутся «только доклады, тематические встречи и протокольные заявления».

«Наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль должен чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», – сказал он.

Президент Украины заявил, что следующими шагами по достижению мира в Донбассе должны стать вывод войск, возвращение контроля над государственной границей и восстановление территориальной целостности страны в пределах международно признанных границ, передает РИА «Новости».

Зеленский заявил, что суверенитет независимого государства якобы нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. По его словам, «это окончательно доказывает: механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца». Киев намерен «активно участвовать в процессе реформирования» СБ ООН.

Президент страны заявил о готовности Украины помочь миру с продовольствием на фоне распространения COVID-19.

Напомним, в Крыму рассказали о проблемах с выступлением на форуме ООН из-за санкций.

В понедельник на Европейском региональном форуме ООН прервали выступление сопредседателя ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца после того, как тот назвал полуостров российским.

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