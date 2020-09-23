Пентагон и НАСА договорились о сотрудничестве в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подписало с Министерством обороны США меморандум о сотрудничестве в обеспечении безопасности космической инфраструктуры Пентагона, сообщил глава НАСА Джеймс Брайденстайн.

«В космической сфере возникает все больше вызовов, и эти вызовы оказывают воздействие на НАСА так же, как и на коммерческих операторов», – приводит слова Брайденстайна ТАСС.

В качестве примера угроз для НАСА Брайденстайн привел распространение технологий, позволяющих создавать помехи для космических аппаратов, выводить их из строя с помощью лазера, а также кибератак.

«И именно в этом мы полагаемся на Космические силы США, чтобы они поддерживали нас в том, чего мы пытаемся достичь», – заявил директор НАСА на видеосеминаре Института аэрокосмических исследований Митчелла.

В августе из доктрины Космических силы США стало известно о планах проведения наступательных операций в космосе, киберпространстве и против объектов на Земле.

В МИД России отметили, что документ доказывает «агрессивную направленность Вашингтона в космической сфере, нацеленность на достижение военного превосходства вплоть до тотального господства в космосе». При этом в Москве заявили о готовности к диалогу с Вашингтоном по использованию космоса.

В феврале Белый дом сообщил, что американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил Соединенных Штатов. Ранее Россия заявила о планах США использовать космос для боевых операций.

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