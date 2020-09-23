Евгений Адамов раскрыл секрет успеха атомной отрасли России

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23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:21  |  vz.ru
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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

Экономика России упала не так сильно, как прогнозировалось Станислав Красильников/ТАСС
Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые – менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему эмигрантам стыдно быть русскими

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Казалось бы, добрался до персонального рая, живи – не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то надо скалить зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет. Подробности...
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Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 25 комментариев

Польша придумала новое «преступление России»

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Евгений Адамов раскрыл секрет успеха атомной отрасли России

    23 сентября 2020, 21:05

    Текст: Артур Приймак

    «В России нет другой отрасли, которая могла бы сравниться с «атомом», в том числе и по цифровизации. Мы в «цифре» еще с советских времен», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-министр атомной энергетики России и научный руководитель проекта «Прорыв» Евгений Адамов. В среду президент Владимир Путин провел встречу с атомщиками по случаю 75-летия отрасли.

    «Наш атом – единственная отрасль, не пострадавшая в 1990-х годах. Когда была упразднена оборонная «девятка» (девять министерств СССР, связанных с ВПК), Борис Ельцин, поколебавшись, сохранил еще советское Министерство атомной промышленности и энергетики. Затем его переименовали в Министерство атомной энергии. В 90-е мы перечисляли в федеральный бюджет больше, чем бюджет мог давать на ядерные оборонные комплексы и науку. Это развитие, которое происходило в 90-х годах и вышло на новый виток в 2005 году, когда «Росатом» возглавил Сергей Кириенко, уникально по своей сути», – считает Евгений Адамов.

    По словам российского ядерщика, в России нет другой отрасли, которая могла бы сравниться с «атомом». «В науке и промышленности кто-то зиждется еще на советском фундаменте. У нас же развитие ушло далеко вперед. Это касается как атомной энергетики, так и ее составляющих: атомных станций, нового топлива, цифровизации... Мы в «цифре» еще с советских времен. Никто не ожидал в 1990-х годах, что российская молодежь захочет работать в «атоме», – говорит бывший министр.

    По его словам, материальные условия на российских атомных предприятиях значительно лучше, чем на предприятиях других отраслей. «Кроме того, глава «Ростеха» Сергей Чемезов недавно объявил: десятилетний портфель «Ростеха» по экспорту вооружений составил 50-54 млрд долларов. Экспортный портфель атомной отрасли – 133 млрд долларов», – акцентировал собеседник.

    Эксперт отметил и заслуги российский атомщиков в медицинских разработках. «Возьмем великолепную московскую больницу № 83 на Каширском шоссе Москвы, ныне научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства. В 1999 году я водил в эту больницу Валентину Матвиенко – тогда вице-премьера правительства, и показывал Валентине Ивановне работающий отечественный томограф. В той же больнице с 1999 года заменили три томографа производства General Electric. А наш – до сих пор пашет», – подчеркнул Адамов.

    По его словам, сейчас в СМИ не хватает информации об атомной отрасли. «Надеюсь, ситуация переломится, и СМИ получат больший массив информации о нашем атоме, чтобы донести его до общества. Буквально сегодня звание «Герой труда Российской Федерации» было присвоено выдающемуся ядерщику Георгию Николаевичу Рыкованову, разработчику серийных ядерных зарядов для российской армии. Другие наши ядерщики также удостоены высоких наград России. И об этом надо сообщать обществу», – подытожил Адамов.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда советскому и российскому физику-ядерщику Георгию Рыкованову. Глава государства подчеркнул, что Рыкованов успешно занимается важнейшими задачами гражданской и военной тематики.

    Рыкованов занимает пост главы научно-технического совета Росатома, является членом-корреспондентом РАН (2003), академиком РАН (2011), а также членом президиума РАН (2017). При его участии были созданы ядерные боеприпасы, которые сейчас стоят на вооружении российской армии и флота.

    ВО время встречи с атомщиками в Кремле, Путин заявил, что эта отрасль сохранилась благодаря вере, патриотизму и подвижничеству тех, кто в ней работал. «Это, безусловно, символ научной дерзости, смелости, подвижничества, а иногда и личного мужества, героизма», – отметил Путин.

    Как сообщает «Российская газета», президент отметил сохранение кадрового ресурса российских атомщиков. «Атомная промышленность сохранилась, не просела и в очень сложные для нашего народа, для нашей страны 90-е годы, когда очень многое разваливалось, и была, конечно, большая угроза, реальная угроза утраты и научных школ, инженерных школ, кадров, и вообще базы отрасли», – констатировал российский лидер.

    Этих угроз удалось избежать во многом и прежде всего, благодаря вере, настойчивости, патриотизму и подвижничеству тех, кто работал в отрасли в очень сложные для страны кризисные годы, заявил Путин. И 75-летний юбилей атомная отрасль встречает на подъеме, с очень достойными, новыми, важными для страны достижениями, заключил президент. «Работа отрасли снова стала престижной. Она всегда была, безусловно, интересной, но снова стала престижной, захватывающей. Очень рад, что привлекаются молодые, талантливые люди», – подытожил Путин.


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