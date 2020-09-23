Евгений Адамов раскрыл секрет успеха атомной отрасли России

«В России нет другой отрасли, которая могла бы сравниться с «атомом», в том числе и по цифровизации. Мы в «цифре» еще с советских времен», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-министр атомной энергетики России и научный руководитель проекта «Прорыв» Евгений Адамов. В среду президент Владимир Путин провел встречу с атомщиками по случаю 75-летия отрасли.

«Наш атом – единственная отрасль, не пострадавшая в 1990-х годах. Когда была упразднена оборонная «девятка» (девять министерств СССР, связанных с ВПК), Борис Ельцин, поколебавшись, сохранил еще советское Министерство атомной промышленности и энергетики. Затем его переименовали в Министерство атомной энергии. В 90-е мы перечисляли в федеральный бюджет больше, чем бюджет мог давать на ядерные оборонные комплексы и науку. Это развитие, которое происходило в 90-х годах и вышло на новый виток в 2005 году, когда «Росатом» возглавил Сергей Кириенко, уникально по своей сути», – считает Евгений Адамов.

По словам российского ядерщика, в России нет другой отрасли, которая могла бы сравниться с «атомом». «В науке и промышленности кто-то зиждется еще на советском фундаменте. У нас же развитие ушло далеко вперед. Это касается как атомной энергетики, так и ее составляющих: атомных станций, нового топлива, цифровизации... Мы в «цифре» еще с советских времен. Никто не ожидал в 1990-х годах, что российская молодежь захочет работать в «атоме», – говорит бывший министр.

По его словам, материальные условия на российских атомных предприятиях значительно лучше, чем на предприятиях других отраслей. «Кроме того, глава «Ростеха» Сергей Чемезов недавно объявил: десятилетний портфель «Ростеха» по экспорту вооружений составил 50-54 млрд долларов. Экспортный портфель атомной отрасли – 133 млрд долларов», – акцентировал собеседник.

Эксперт отметил и заслуги российский атомщиков в медицинских разработках. «Возьмем великолепную московскую больницу № 83 на Каширском шоссе Москвы, ныне научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства. В 1999 году я водил в эту больницу Валентину Матвиенко – тогда вице-премьера правительства, и показывал Валентине Ивановне работающий отечественный томограф. В той же больнице с 1999 года заменили три томографа производства General Electric. А наш – до сих пор пашет», – подчеркнул Адамов.

По его словам, сейчас в СМИ не хватает информации об атомной отрасли. «Надеюсь, ситуация переломится, и СМИ получат больший массив информации о нашем атоме, чтобы донести его до общества. Буквально сегодня звание «Герой труда Российской Федерации» было присвоено выдающемуся ядерщику Георгию Николаевичу Рыкованову, разработчику серийных ядерных зарядов для российской армии. Другие наши ядерщики также удостоены высоких наград России. И об этом надо сообщать обществу», – подытожил Адамов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда советскому и российскому физику-ядерщику Георгию Рыкованову. Глава государства подчеркнул, что Рыкованов успешно занимается важнейшими задачами гражданской и военной тематики.

Рыкованов занимает пост главы научно-технического совета Росатома, является членом-корреспондентом РАН (2003), академиком РАН (2011), а также членом президиума РАН (2017). При его участии были созданы ядерные боеприпасы, которые сейчас стоят на вооружении российской армии и флота.

ВО время встречи с атомщиками в Кремле, Путин заявил, что эта отрасль сохранилась благодаря вере, патриотизму и подвижничеству тех, кто в ней работал. «Это, безусловно, символ научной дерзости, смелости, подвижничества, а иногда и личного мужества, героизма», – отметил Путин.

Как сообщает «Российская газета», президент отметил сохранение кадрового ресурса российских атомщиков. «Атомная промышленность сохранилась, не просела и в очень сложные для нашего народа, для нашей страны 90-е годы, когда очень многое разваливалось, и была, конечно, большая угроза, реальная угроза утраты и научных школ, инженерных школ, кадров, и вообще базы отрасли», – констатировал российский лидер.

Этих угроз удалось избежать во многом и прежде всего, благодаря вере, настойчивости, патриотизму и подвижничеству тех, кто работал в отрасли в очень сложные для страны кризисные годы, заявил Путин. И 75-летний юбилей атомная отрасль встречает на подъеме, с очень достойными, новыми, важными для страны достижениями, заключил президент. «Работа отрасли снова стала престижной. Она всегда была, безусловно, интересной, но снова стала престижной, захватывающей. Очень рад, что привлекаются молодые, талантливые люди», – подытожил Путин.