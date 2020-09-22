Американист указала на странность выступления Трампа в ООН

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филиппенко оценила выступление американского президента Дональда Трампа на ГА ООН, которое продлилось семь минут и было сконцентрировано вокруг Китая и других «настоящих проблем». При этом Россию в своем выступлении американский лидер ни разу не упомянул.

«Это было ожидаемо, что Трамп в своем выступлении не будет говорить о России. Демократы его пытались обвинять в сговоре с Россией, в том, что Россия помогла ему выиграть прошлые выборы. А сейчас мы находимся в месяце с небольшим от новых выборов, они уже виднеются на горизонте, и было ожидаемо, что Трамп не будет говорить о России. Это очень странно на таком важном международном мероприятии как Генассамблея ООН, где всегда обсуждаются вопросы внешней политики, тем не менее, было опять-таки ожидаемо, что большинство глав государств будут обращаться в первую очередь к своим избирателям. Поэтому в случае Трампа его выступление было направлено на американских избирателей», – сказала Филиппенко в эфире «Радио Sputnik».

Она пояснила, что для Трампа сейчас центральные вопросы находятся не в плоскости внешней политики, а в плоскости внутренней политики США.

«Для него сейчас очень важно, во-первых, чтобы американский электорат его поддержал, чтобы он выиграл выборы. Также для Трампа очень важно, чтобы республиканцы сохранили большинство в сенате – президентские выборы и выборы трети сената будут проходить одновременно», – отметила эксперт.

Речь президента США Дональда Трампа на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник стала его самым коротким выступлением в организации за все время президентства.

Трамп заявил, что ООН «должна быть эффективной организацией» и должна «сфокусироваться на настоящих проблемах в мире». «В их число входят терроризм, угнетение женщин, принуждение к труду, наркотрафик, торговля людьми и секс-торговля, этнические чистки, преследование по религиозным мотивам и этнические чистки религиозных меньшинств», – сказал в своей речи президент СЩА.

Кроме того, он заявил, что ООН должна привлечь Китай за возникновение пандемии коронавируса.