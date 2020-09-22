Южная Корея выступила с инициативой по контролю над инфекциями в Азии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на общих прениях сессии ГА ООН, предложил запустить инициативу о сотрудничестве в Северо-Восточной Азии по контролю над инфекционными болезнями, в которую бы могла войти и КНДР.

«Я предлагаю сегодня запустить инициативу по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии по контролю над инфекционными болезнями и здравоохранению. В ней могла бы принять участие Северная Корея наряду с Китаем, Японией, Монголией и Республикой Корея», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Мун Чжэ Ин выразил намерение делиться опытом с международным сообществом на фоне обеспокоенности возможностью возникновения новых волн коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Он сравнил экономические последствия от пандемии с цунами, которое обычно следует за землетрясением, и выступил за укрепление принципа многосторонности и поддержание механизма системы свободной торговли.

Кроме того, южнокорейский лидер подчеркнул, что Республика Корея, сумев объединить принцип многосторонности и дух коллективизма ее народа, смогла не только сохранить свободу граждан в период строгих ограничений, но и обеспечила их безопасность.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе выступления на Генассамблее ООН предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса.

Кроме того, российский лидер предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли без торговых войн и санкций. По словам главы государства, эти меры станут подспорьем для восстановления глобальной экономики после пандемии.