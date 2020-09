Microsoft подтвердила новую проблему в Windows 10 Генсек ООН выступил против «вакцинного национализма» В Самаре стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики» 22 сентября 2020, 18:11 Текст: Елизавета Булкина

Во вторник, 22 сентября, в Самаре дан старт федеральному форуму «Живые инклюзивные практики» для людей с ограниченными возможностями. С 22 по 24 сентября на уникальной онлайн-площадке, работающей в режиме нон-стоп, соберутся представители социального сектора в области инклюзии со всей страны. В рамках форума пройдут тренинг-программы от ведущих экспертов России, открытые дискуссии и мастер-классы по методикам работы в различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, передает «ВолгаНьюс». К участникам и организаторам форума обратился глава Самарской области Дмитрий Азаров. «Рад приветствовать участников федерального форума «Живые инклюзивные практики» на Самарской земле! Создание равных возможностей для всех людей, вне зависимости от особенностей здоровья, – это наша важнейшая задача. Мы продолжаем создавать безбарьерную среду в городах и селах, благоустраивать общественные пространства, спортивные площадки, объекты культуры, делать их доступными для каждого. Я восхищаюсь активистами инклюзивного движения, которые не пасуют перед трудностями и все свои силы отдают заботе о тех, кто нуждается в поддержке», – сказал он. Форум служит ключевым событием проекта «Центр развития инклюзии регионов России», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организатором выступает межрегиональная молодежная общественная организация «Инклюзивный ресурсный центр». 756 участников из 53 регионов РФ уже зарегистрировались на форум до его официального открытия. «Нам удалось договориться с 50 экспертами со всей страны, авторами инклюзивных проектов, но самое главное - практиками, которые вживую помогают людям, изобретают эти технологии и понимают, как эти процессы работают. Основная образовательная программа пройдет по пяти направлениям: театр, актив, туризм, медиа, танцы», – рассказал директор межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный ресурсный центр», директор форума «Живые инклюзивные практики», член Общественной палаты Самарской области Алексей Транцев. Форум способствует активному включению людей с разными формами инвалидности в такие проекты, которые позволили бы ребятам на колясках танцевать, незрячим – путешествовать, а людям с нарушением опорно-двигательного аппарата или любой другой формой инвалидности становиться блогерами, журналистами и жить полноценной жизнью. «Мы поговорим с ребятами о том, как найти вдохновение для своего социального проекта, как довести его до самоокупаемости, как из социально ориентированного бизнеса перейти в социальную франшизу. Проработаем и самый актуальный для ребят с инвалидностью вопрос - как получить профессию вне вуза, как выстроить диалог с работодателем», – поделилась планами модератор направления INC: АКТИВ, руководитель инклюзивного ресурсного центра «Без Границ», программный начальник отдела молодежных инициатив ГБУ «Молодежный ресурсный центр», директор всероссийского проекта «Крылья возможностей» Дарья Замятина. Модератор направления INC: ТУРИЗМ, член совета по молодежной политике при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Васкевич с другими экспертами расскажет о том, как человеку с инвалидностью путешествовать по своей стране и за ее пределами. Будучи незрячим, Владимир объехал 26 стран и 60 регионов России. Сомодератор направления INC: МЕДИА Константин Дебликов поделится опытом создания интересного контента, и не только для инвалидов. Протез руки не мешает Константину быть известным блогером. Модератор направления INC: ТАНЦЫ, руководитель студии танца «Бродвей-инклюзив», финалист двух Парадельфийских игр Жанна Дмитриева с коллегами расскажет, как создавать такие проекты, чтобы танцы на колясках вызывали не жалость, а восторг.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях