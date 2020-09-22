Проигравший выборы уральский депутат отключил водоколонку

Бывший депутат городского собрания Троицка Челябинской области Владимир Курилов, десять лет назад оборудовавший механическую водоколонку электронасосом для общего пользования, отключил ее от электричества. Местные власти надеются, что новый избранный депутат продолжит его инициативу, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Курилов, потерпевший поражение на выборах 13 сентября, отключил от электричества оборудованную им колонку, откуда жители брали воду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Znak.com.

Местные жители рассказали, что колонка была механическая: чтобы налить воды, нужно было качать воду, но несколько лет назад экс-депутат поставил насос, запитал колонку от электричества, установил кнопку. Также он протянул ЛЭП и оплачивал ежемесячно электроэнергию.

«Курилов в период действия своих депутатских полномочий поддерживал работу колонки. Администрация города надеется, что действующий депутат по этому округу Лев Живайкин, либо какие-то другие активные граждане продолжат эту инициативу, будут поддерживать колонку в работоспособном состоянии», – говорится в сообщении горадминистрации.

Отмечается, что как официальная точка природопользования колонка не зарегистрирована, в схеме водоснабжения не числится. Поэтому администрация надеется, что «на колонку оформят разрешение на природопользование».

Напомним, в 2019 году депутат гордумы Читы Екатерина Борисова предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир.