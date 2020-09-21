Газпром заказал дополнительные мощности для транзита через Украину

Газпром заказал дополнительные мощности для поставок газа через Украину у Нафтогаза, сообщили в пресс-службе украинской государственной компании.

«ОАО «Газпром» (Россия) требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре. НАК «Нафтогаз Украины» сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях. Услуги по организации транзита будут оплачены Газпромом дополнительно к основному транзитному договору», – говорится в сообщении на сайте компании.

По этим данным, аукцион по распределению мощностей проводился на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша).

«Каждая дополнительная мощность, заказанная Газпромом – это дополнительные деньги для Украины и ее граждан. Украинская ГТС позволяет удовлетворить спрос как Газпрома, так других пользователей», – заявил первый зампред правления Нафтогаза Сергей Перелома.

В сентябре в Киевской области произошла разгерметизация транзитного газопровода из России в Европу «Уренгой – Помары – Ужгород». В результате происшествия произошел сильный выброс газа, однако его утечку удалось ликвидировать.

На Украине заявили, что, несмотря на разгерметизацию газопровода в Киевской области, транзит газа в Европу через украинскую ГТС обеспечивается в полном объеме.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что разветвленная система газопроводов и подземные хранилища позволяют Киеву решать любые проблемы даже в случае серьезной аварии.