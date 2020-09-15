Украина сохранила объемы транзита в Европу после аварии на газопроводе

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15 сентября, вторник | Последнее обновление — 10:33 | vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши
Почему Германия не передает России материалы по делу Навального
Креативность превращается в новую индустрию
Отношения России и Японии избавятся от личного
За пожар в Анапе ответят «дикари»
«Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского
Максим Соколов, публицист
Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились. Подробности...
Ленина нужно похоронить, а Сталинграду вернуть имя
Сергей Мардан, публицист
Дискуссия о мавзолее Ленина извлекается из пыльного чулана, когда политтехнологам лень изобретать свежую дискуссию, чтобы занять мозги политизированного населения чем-нибудь бессмысленным и безопасным. Подробности...
Обсуждение: 131 комментарий
Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
У нынешней украинской власти нет ни политической воли, ни ресурсов для того, чтобы заставить замолчать «партию войны» и повернуть общественное мнение в сторону мира. Пока это не изменится – Минский процесс не продвинется. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет
Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смогаПодробности...
Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»
В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награжденияПодробности...
В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти
Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетияПодробности...
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