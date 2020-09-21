В Крыму призвали ООН расследовать водную блокаду полуострова

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов обратился в ООН с просьбой расследовать устроенную Украиной водную блокаду полуострова.

По его словам, также в ближайшее время в Комитет ООН по правам человека в Женеве поступит жалоба крымского рыбокомбината в Красноперекопске на действия Киева, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД Украины сообщили, что водоснабжение Крыма с материковой Украины будет восстановлено только после «деоккупации» полуострова.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности.

При этом сам Крым не желает вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениям.

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