Украина назвала условие возобновления водоснабжения Крыма

Водоснабжение Крыма с материковой Украины будет восстановлено только после «деоккупации» полуострова, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что такая позиция основывается на нормах международного права.

«Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны к тому, чтобы «назначить виновного» за расходы, которые несет Россия уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма», – говорится в заявлении МИД.

В министерстве отметили, что обеспечение водой Крыма является обязательством России. В Крыму не хватает воды только на «ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса», добавили в ведомстве.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что основная ответственность за обеспечение жителей Крыма водой лежит на России, но и у Украины есть обязанности.

При этом сам Крым не желает вести переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениям.

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