Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи опустился на 0,19% и достиг 2946,18 пункта, а индекс РТС – на 0,27%, до 1225,32 пункта, передает ТАСС.

К 10.05 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2940 пункта (-0,4%). Индекс РТС торговался на уровне 1225,27 пункта (-0,27%).