Суд в США не разрешил удалять WeChat с платформ Google и Apple

Суд в США приостановил действие решения американского Министерства торговли об удалении китайского приложения WeChat из магазинов приложений Google, Apple и других американских корпораций.

По информации Reuters, судья Лорел Билер приняла к рассмотрению иск пользователей WeChat, передает РИА «Новости».

Отмечается, что судья в постановлении заявил, что требование к Apple и Google об удалении WeChat заблокировано.

Напомним, 15 августа глава американской администрации Дональд Трамп подписал указ об ограничении работы китайского мобильного приложения TikTok в США. Неделей ранее Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США».

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