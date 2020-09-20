Стало известно, где учатся внучки Лукашенко

Внучки президента Белоруссии Александра Лукашенко перешли в Минскую международную гимназию, сообщил их отец Дмитрий Лукашенко.

«Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов – Минская международная гимназия», – рассказал Лукашенко агентству «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что в этом заведении обучаются старшая и средняя дочери Дмитрия Лукашенко, а также в первый класс пошла его младшая дочь.

Белорусским журналистам удалось связаться с Анастасией, которая подтвердила, что забрала документы из лицея, не уточнив, по какой причине.

Ранее сообщалось, что Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из лицея БГУ, эту информацию подтвердила сама Анастасия. Также лицей БГУ покинул младший сын Лукашенко Николай, который в этом году был зачислен на биологический профиль.

Позже секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова опроверг информацию о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай якобы учится в их учреждении.

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