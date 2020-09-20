Тихановская ответила на вопрос о контактах с российскими властями

Представители белорусской оппозиции открыты к диалогу с российскими властями, однако пока со стороны Москвы таких предложений не поступало, заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это же дело каждой страны. Кто-то поддерживает нас, кто-то не поддерживает. Но, конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне как люди поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин [Владимир] Путин поддержал [Александра] Лукашенко, а не белорусский народ. Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации», – сказала Тихановская РБК, отвечая на вопрос об отсутствии контактов с Москвой.

У экс-кандидата поинтересовались, почему Россия не видит в политике Тихановской того, на кого можно опереться.

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую. Моя предвыборная программа состояла из трех пунктов, самый основной из которых – повторные выборы, честные и прозрачные, и открытые. И уже на этих выборах будет выбран президент. Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чем договориться и разговаривал бы с ним, как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить», – пояснила Тихановская.

На предположение о том, что Москву могут «отпугнуть» частые встречи представителей белорусской оппозиции с представителями с ЕС, Тихановская отметила, что встречи с лидерами ЕС не слишком частые. «Я не могу сказать, что у нас встречи частые. Они по мере необходимости, по запросу. Мы не встречаемся с лидерами каждый день, даже раз в неделю. Но я не думаю, что Россия чего-то там боится», – сказала она.

Экс-кандидат в президенты добавила, что контакты с ЕС обусловлены необходимостью реагировать на угнетение прав человека в Белоруссии. «По поводу того, что мы встречаемся с кем-то, а Лукашенко усиливает свои репрессивные действия, тут я взаимосвязи не вижу, потому что наш так называемый президент на Европу никогда адекватно не реагировал. Но мы вынуждены это делать, потому что нас сейчас прежде всего волнует угнетение прав человека в Беларуси. Не то что угнетаются, они вообще не соблюдаются. У людей вообще нет никаких прав», – сказала она.

«Я вам хочу напомнить, что буквально пару месяцев назад господин Лукашенко обвинял нас, что нами руководят из России, что за нами рука Кремля. И сейчас этот человек изменил свое мнение на 180 градусов. Теперь мы спонсируемся и Америкой, и кто у нас там еще кукловод: Литва, Польша, уже и Украина прибавилась», – напомнила Тихановская.

Вместе с тем, она назвала Путина «мудрым руководителем», который «понимает, что все, что говорится, – это фантазии одного человека».

«И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться», – подчеркнула Тихановская.

«Но я опять повторюсь, что мы не хотим ни с кем ругаться. Мы бы хотели, чтобы нашу борьбу за то, чтобы народ определял будущее страны, все-таки поддержали все страны. Потому что мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран», – заключила Тихановская.

Напомним, по данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки.

Сама экс-кандидат назвала себя победителем на выборах. Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.