Главы МИД стран европейской «тройки» отвергли попытку США восстановить санкции против Ирана

Министры иностранных дел стран европейской «тройки» (Германия, Великобритания и Франция) – Хайко Маас, Доминик Рааб и Жан-Ив Ле Дриан – отвергают попытку Вашингтона возобновить санкции СБ ООН против Ирана.

В совместном заявлении министров говорится, что США 30 дней назад пытались запустить процесс восстановления санкций.

«Франция, Германия и Соединенное Королевство констатируют, что США с момента выхода из соглашения 8 мая 2018 года больше не являются участником СВПД», – цитирует заявление ТАСС.

Главы МИД подчеркнули, что все решения и меры Вашингтона «не будут иметь юридической силы».

«Страны «тройки» остаются приверженными обязательствам по неограниченной реализации резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, с принятием которой в 2015 году был одобрен СВПД. Мы неустанно выступали за сохранение ядерной сделки и продолжим это делать», – сказано в заявлении.

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления.

В МИД России заявили, что заявления США о восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН в отношении Ирана не соответствуют действительности и являются всего лишь «театральной постановкой». В ведомстве отметили, что факты свидетельствуют о том, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые бы восстановили санкции в отношении Ирана.

Ранее в праве требовать санкций ООН против Ирана Вашингтону отказали ЕС, комиссия по ядерной сделке, а также подавляющее большинство членов СБ ООН, поскольку США вышли из ядерной сделки.