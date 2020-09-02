Глава Камчатки поддержал идею стипендий для школьников за высокие достижения в спорте

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов поддержал инициативу участников проекта Молодежного правительства Камчатского края «ПРОявка» обеспечить индивидуальные условия учебы школьникам, которые представляют регион на всероссийских и международных соревнованиях.

Эту проблему на встрече обозначил старший тренер СШОР тхэквондо Виктор Горбачев.

«У школьников, которые выступают на всероссийских и международных соревнованиях, выезжают на сборы и тренировки в составе сборных команд Камчатского края по возвращении возникают проблемы с учебой – они пропускают очень много из учебного материала. Мы предлагаем создать отделение олимпийского резерва, где для школьников будет писаться индивидуальный учебный план, с учетом его спортивного плана. По каким-то предметам уроки можно проводить дистанционно. Также должны будут еще присутствовать специальные предметы – анатомия, физиология, биохимия, потому что это важно для спортсменов», – приводятся слова тренера на сайте правительства региона.

Солодов в целом идею поддержал, уточнив что пока можно начать ее реализацию в гибком формате без создания отдельного учреждения.

«Мы можем просто в школах, где учатся спортсмены, эту возможность обеспечить. А именно: индивидуальный план, дистанционное обучение, дополнительные занятия и стипендия в привязке к спортивным успехам. В будущем мы возможно и создадим отдельное учреждение, просто это требует времени. Но все ваши предложения в гибкой форме можно воплотить быстро. В этом ключе я абсолютно поддерживаю ваш проект, и поручу министру образования региона Александре Юрьевне Коротковой с вами встретиться и предметно обсудить, как это мы реализуем», – добавил врио губернатора.

Напомним, цель проекта «ПРОявка» – возможность проявить себя инициативной молодежи и помощь старших в обеспечении эффективного диалога с руководством региона.