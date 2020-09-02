Историк рассказал о планах Японии отдать СССР Хоккайдо в обмен на выход из войны

За нейтралитет и выход из войны в 1945 году Япония предлагала СССР остров Хоккайдо, рассказал профессор Института стран Востока на базе Института востоковедения РАН, член исполнительного совета Российской ассоциации историков Второй мировой войны Анатолий Кошкин.

Кошкин заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что «в девяностые годы в японских газетах была сенсационная информация», тогда «у нас все архивы открывались, в архивах бывшего КГБ нашли телеграмму из Токио, что японцы за ненападение, за сохранение Советским Союзом нейтралитета в 1945 году готовы отдать остров Хоккайдо», передает РИА «Новости».

Он отметил, что Советский Союз никогда не претендовал на этот второй по величине остров Японии.

В принятой 26 июля 1945 года на Потсдамской конференции декларации США, Великобритания и Китай выступили с требованием безоговорочной капитуляции и в случае невыполнения условий декларации угрожали уничтожить Японию.

Тем же летом Токио пытался вести переговоры с Москвой о посредничестве, но безуспешно.

Ранее кандидат на пост премьера Японии Есихидэ Суга заявил о желании заключить мирный договор с Россией.