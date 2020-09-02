Кандидат на пост премьера Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, объявивший о решении выдвинуть свою кандидатуру в преемники уходящего в отставку главы правящей Либерально-демократической партии и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил о неизменности желания заключить мирный договор с Россией.

Об этом Суга заявил на пресс-конференции в среду, официально выдвинув свою кандидатуру на пост председателя ЛДП, передает РИА «Новости».

«Мы вместе прилагали усилия для решения территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией, этот курс меняться не будет», – сказал он.

«Правая рука» Абэ, 71-летний Есихидэ Суга прослужил почти восемь лет на посту генсекретаря кабинета министров, выступая на брифингах с разъяснениями политики правительства.

На пост главы ЛДП и одновременно премьера также претендуют еще два человека – накануне свои кандидатуры выдвинули бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший экс-министр обороны Сигэру Исиба.

Новый глава партии будет находиться на посту до конца срока, который был отведен для Синдзо Абэ, то есть до сентября 2021 года.

Предвыборная кампания в ЛДП начнется 8 сентября. Правящая партия решила, что голосовать за нового председателя будут 394 ее законодателя и 141 делегат от регионов вместо всех 1,08 млн членов партии. Сократить число участников голосования пришлось для ускорения процесса, так как преемника нужно выбрать быстро.

Голосование за кандидатуру нового премьер-министра Японии пройдет в национальном парламенте 16 сентября, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Перед этим, 14 сентября, пройдут внутрипартийные выборы нового председателя ЛДП – одержавший на них победу кандидат и будет утвержден на должность премьер-министра страны по итогам голосования в парламенте 16 сентября.

Ранее сообщалось, глава японского правительства 65-летний Синдзо Абэ заявил о решении уйти в отставку из-за ухудшения здоровья и выразил сожаление, что так и не смог решить вопрос подписания мирного договора с Россией.